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Aktüel Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar güzel görüntüler oluşturdu
Aktüel

Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar güzel görüntüler oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:10:00 -
Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar güzel görüntüler oluşturdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar güzel görüntüler oluşturdu.

Avlanmak için denize açılan balıkçıların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar, Marmara Denizi'nde teknelere eşlik etti.

Bir süre su yüzeyinde ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçı İdris Şeremet, gazetecilere yaptığı açıklamada, yunusların balıkçı teknelerine eşlik etmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

Yunusların geminin önünde ilerlediğini görünce bu güzelliği kaydettiğini belirten Şeremet, "Denize ağ atmak için çıktığımızda yunuslar bizi karşıladı. Geminin önünde adeta bizimle yarış yaptılar, oyun oynadılar. Ağlarımıza zarar vermediler. Zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıyoruz." dedi.

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