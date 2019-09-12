Balıkçı Kenan Balcı: "Palamutun az olmasının nedeni, havaların sıcak olması"

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasından 2 hafta geçmesine rağmen palamut fiyatlarının yüksek olması ve ağlarda palamutların az olmasıyla ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, "Bunun nedeni havaların sıcak olması" dedi.

1 Eylül itibariyle denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Hamsiden istavrite kadar bol çeşitte balığı taze yeme imkanı bulan vatandaşlar balık tezgahlarına gidiyor. Sezon açılışından bu yana palamut balığının az olmasıyla birlikte fiyatları da yüksekte seyrediyor. Konuyla ilgili konuşan Beylikdüzü’ndeki Balıkçı Kenan Balcı ise palamutun havaların sıcak olması nedeniyle açık denizlerde bolca olduğuna dikkat çekti.

Balıkçı Kenan Balcı, avlanma sezonunun başlanmasından sonra denizlerde bereketli bir dönemin başladığına dikkat çekerek, "Hamsi, mezgit, sardalya bol miktarda bulunuyor ancak palamut az miktarda çıkıyor. Palamut havaların sıcak olmasından dolayı kıyı şeridine gelmiyor. Oksijen yetersiz olduğu için sıcakta palamut az çıkıyor. Halkımız diyor ki ’palamut bitti’. Bunun nedeni havaların sıcak olması. Denizin ölçüsü olmaz denizin terazisi yoktur. Palamut da yiyeceğiz bol miktarda" dedi.

"Bol çıkan balık ucuzdur, ucuz olan balığı tercih etsinler"

Balcı, mevsime göre balık bulunduğunu ifade ederek, "Bol çıkan balık ucuzdur, ucuz olan balığı tercih etsinler. Mesela ilk çıktığında hamsinin toptan fiyatı 25 liraydı, bugün 25’e satılıyor. Önceki gün istavrit 30 liraydı bugün 20’ye düştü. Palamut az çıkıyor şu anda 45 lira tanesi. Pahalı balığı kimseye tavsiye etmiyorum. Balıkların enerjisi, doyurucu gücü, vitamini, kalorisi hepsi birbirinden farksızdır. Tatları farklıdır ama besin değerleri olarak hepsi çok güzeldir. Dünyanın en güzel balığı hamsi" diye konuştu.