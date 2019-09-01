Balıkçı fotoğrafları sergisi ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, emekli öğretmen Hasan Bayrak, İskele Mahallesindeki balıkçıların fotoğraflarından oluşan ilk kişisel sergisini açtı. İskele mahallesindeki bir kafede açılan sergide 30 fotoğraf yer alırken, gezenler tanıdıkları balıkçıları fotoğraflarını görmekten mutlu oldu.

Burhaniye Anadolu Lisesinden emekli olan 53 yaşındaki Hasan Bayrak, 4 yıldan beri hazırladığı İskele mahallesi balıkçı fotoğraflarını mahalledeki bir kafede sergiledi. Sergide, deniz ve balıkçı fotoğrafları yer aldı. Balıkçıların günlük yaşantılarına ait fotoğraflar ilgi gördü. Hasan Bayrak, sergiyi gezenlere teşekkür ederken, fotoğraf çekimlerine devam edeceğini anlattı. Sergide kendinin fotoğrafının da yer aldığını anlatan balıkçı Mustafa Nurdoğan, “ Hasan hocamız İskelede, denizi ve balıkçıları fotoğrafladı. Şimdi de sergi açtı. Benimde fotoğrafım var. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Ümit Bölükbaşı da, “Ben sergiyi ikinci defageziyorum. Hasan bey çok güzel fotoğraflar yakalamış. İskelemiz çok güzel bir balıkçı kasabası . Sergiyi çok beğendim” dedi. Ruhi Gezer ise, “Hasan hocamız çok güzel fotoğraflar çekmiş. Balıkçıların pek çoğunu tanıyoruz. Eline sağlık diyorum” dedi. Sergi sahibi Hasan Bayrak da, “ Ben 2 yıl önce emekli oldum. 4 yıldan bu yana İskele debalıkçı fotoğrafları çekiyordum. Şimdi ise onları sergiliyorum. Bu benim ilk kişisel sergim. İlgi gördü. Burada denizi ve balıkçıların hayatlarını yansıtmaya çalıştım. Başta İskele halkı almak üzere sergimizi gezenlere çok teşekkür ediyorum Fotoğraf çekimlerine devam edeceğim” dedi. Serginin 3 gün açık kalacağı açıklandı.