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Balık yedikten sonra süt içmek zehirler mi?

Balıktan yedikten sonra süt ve süt ürünleri yememe konusunda hassas olan birçok kişi var. Peki, gerçekten balıktan sonra süt tüketmek zehirlenmemize sebep olur mu?

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
Balık yedikten sonra süt içmek zehirler mi?

Balık yedikten sonra süt ve süt ürünü tüketmeyenlerin sayısı bir hayli fazla. Toplumumuzun büyük bir bölümü balıktan sonra süt tüketiminin zehirlenmeye yol açacağını düşünür. Peki, bu inanış bilimsel gerçekliğe dayanıyor mu?

Yaman çelişki

Büyüklerimizden öğrendiğimiz "Balıktan sonra süt içilmez" kuralı ile dünya mutfağını kıyasladığımızda büyük bir çelişki olduğunu fark ederiz. Birçok ülkede balık tereyağı, süt ve yoğurt gibi ürünlerle birleştirilip pişiriliyor. Ülkemize göz atacak olursak tatlı su balıkları lezzetlensin diye tereyağında kızartılıyor. Karadeniz bölgesinde ise hamsi kızartmasının ardından yoğurtlu mısır ekmeği tüketenlerin sayısı bir hayli fazla. Ee, o zaman hangi bilgi gerçek?

Bilim ne söylüyor?

Yapılan araştırmalarda balıktan sonra süt tüketmenin zehirlenmeye yol açacağına dair bir bulguya ulaşmış değil. Uzmanlar bu konuda toplumda yerleşmiş algının kesinlikle doğruyu yansıtmadığını dile getiriyor.

Bayat balığa dikkat

Beslenme uzmanları balık ve süt birleşimi sonrası yaşanan zehirlenme durumu konusunda farklı bir açıklama getiriyor. Uzmanlar, balık tüketiminin ardından zehirlenme yaşandıysa bunun balığın bayat olmasından dolayı kaynaklanacağını belirtiyor. Çünkü bayat balıkta histamin adlı protein tazeye oranla daha fazla bulunuyor. Uzmanlar bu durumun vücutta toksik etki oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca sütte de histamin oranı yüksek. Bayat balık ve sütün birleşmesiyle histamin zehirlenmesi yaşanma ihtimali ise yükseliyor. Kısacası zehirlenmenin en büyük sebebi bayat balık…

Ne yapmak gerekiyor?

Histamin zehirlenmesi yaşamamak için satın alacağınız balığın tazeliğinden emin olmanız gerekiyor. Bunun içinse güvendiğiniz yerden balık almanız çok önemli.

Taze balık nasıl anlaşılır?

Bayat balık normal balık kokusunun aksine daha ekşi kokar.

Taze balığın eti daha serttir.

Bayat balığın gözleri matlaşır.

Pulları dökülmeye başlayan balıklar muhtemelen bayatlamıştır.

Taze balığın solungaçları çok daha parlaktır.

 

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
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