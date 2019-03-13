Balık yağı ne işe yarar balık yağı kilo aldırır mı, boy uzatır mı?

Bebeklerde balık yağı ne işe yarar? Balık yağı faydalı mı zararlı mı? Balık yağı ne zaman kullanılır, balık yağı ne zaman kullanılmalı bebeklerde, balık yağı ne zaman etkisini gösterir? Balık yağı ne zaman verilir? Uzmanlar tarafından “Beyin gıdası” olarak görülen balık yağının başta kalp hastalıkları olmak üzere kilo kaybından, kolesterolü düşürmeye kadar sayısız faydası bulunmaktadır. Uzmanlar tarafından “Beyin gıdası” olarak görülen balık yağının başta kalp hastalıkları olmak üzere kilo kaybından, kolesterolü düşürmeye kadar sayısız faydası bulunmaktadır.

Balık yağının faydaları neler?

Balık yağının faydaları arasında çeşitli kalp rahatsızlıkları, kolesterol, depresyon, anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), zayıflamış bağışıklık sistemi, kanser, diyabet, iltihaplanma, eklem iltihabı, iltihabi bağırsak sendromu, AIDS, Alzheimer, göz bozuklukları, sarı nokta hastalığı ve ülser tedavilerine yardımcı olarak kullanılması gelir. Bunlara ilave olarak kilo kaybı, sağlıklı bir hamilelik, doğurganlık ve cilt bakımı (özellikle sedef ve akne) için faydalıdır.

Omega-3 yağ asitlerinden EPA (damar sağlığı, pıhtılaşma sistemi ve kalp sağlığını destekler) ve DHA (beyin/bellek ve göz sağlığını destekler) ile ilgili pek çok çalışma yapılmış ve aşağıda yazılan etkileri saptanmıştır.

- EPA’nın şizofreni gibi zihinsel vakalarda potansiyel faydalarının olduğu gözlenmiştir.

- EPA’nın az alındığı durumlarda, depresyonda artış görülmüştür.

- Oksidatif stresten korur.

- Bebeklik döneminde bebeğin DHA ihtiyacı ise anne tarafından karşılanmaktadır.

- Bebekler sütten kesilirken DHA içeren yiyecekler verilmelidir. Sütten kesilecek bebeğin beslenmesine DHA eklemek, bebeklerde görsel, zihinsel ve motor kabiliyetlerinin gelişimini artırmıştır.

- DHA’nın öğrenme kabiliyeti ve çocukların akademik performansı üzerine çok önemli pozitif etkileri saptanmıştır. Yetersizliklerinde, insanlarda ciltte kuruma gibi bazı deri hastalıkları, astım, artrit (eklem iltihabı), büyümede gerileme, şeker ve kanserin bazı türlerinin yanında dikkat ve öğrenme eksikliği, hiperaktivite görülmektedir.”

Balık yağı çoçuklar için kaç yaşında verilir?

Çocuklar, anne ve babaları için hayatlarındaki en değerli hazinedir. Çocukların zeki olması, yani zeka, beyin ve zihinsel gelişimleri için onların eğitimleri kadar beslenmesine de dikkat edilmesi gerekiyor. Çocukların beyin gelişimi için en önemli madde Omega3 yağ asitlerinden bir tanesi olan DHA (DokozaHekzaenoik Asit) yağ asididir.

Bu sorunun cevabına geçmeden önce aşağıda belirtilen 3 dönemin çocukların zeka, beyin ve zihinsel gelişimi için son derece önemli olduğunun bilinmesi gerekir. 0 – 3 Yaş Arası Dönem : Beynin hızla geliştiği 0 – 3 yaş arası dönemde çocuğun vücut ve beyin gelişimi için en önemli evredir. Çocuğun zeka gelişimi için en az 12 ay anne sütü ile beslenmesi gerekmektedir. Beynin %60’ı yağ ve bunun yaklaşık %50’si bir Omega-3 yağ asidi olan DHA yağ asitinden oluşmaktadır. Vücudun DHA’yı dışarıdan yiyeceklerle alması gereklidir. Çocuk, beyni için gerekli olan DHA’yı emzirme döneminde anne sütü kanalıyla alır. Annenin bu dönemde DHA’sı yüksek yağlı balık (Norveç somonu, Tuna balığı gibi) yiyerek beslenmesi veya DHA’sı yüksek balık yağı takviyesi alması çocuğunun beyin gelişimi ve bebeğe sağlayacağı DHA açısından önemlidir. Emziren annelerin yüksek DHA’lı nasıl bir ürün kullanabileceklerini doktorlarına sorarak öğrenmelidir.

3 – 7 Yaş Arası Dönem : Hafıza ve zekanın %75’i 3 ile 7 yaş arasında oluşuyor. Bu %75’lik oluşumun %90’ı da 5 yaşında tamamlanıyor. İşte bu sebepten dolayı bilim adamları 5 yaşın altında uygulanan zeka testlerini güvenilir bulmazken, 5 yaş ve üstünde uygulanan zeka testi sonuçlarını güvenilir bulmaktadır. Bu dönemde beyinde hafıza ve zekayı oluşturan farklı fonksiyonu geliştirecek temel bir eğitim alması beyin gelişimi için faydalı olmaktadır. Buna ilaveten bu dönemde de DHA oranı yüksek olan balık veya bir balık yağı takviyesi alınması beyin gelişim için önemlidir.

5 – 12 Yaş Arası Dönem : Bu dönem bir önceki zaman diliminde belirtilen zeka oluşumunun büyük bir bölümünün oluştuğu 5 yaştan başlayarak, beyinde plastisitenin büyük bir kısmının tamamlandığı ergenliğe girme yaşına kadar devam etmektedir. Bu dönemde beynin sağ ve sol yarım küresini birlikte ve dengeli kullanmayı sağlayacak bir beyin egzersizleri programı uygulanması beyin ve hayal gücünün desteklenmesi için önemlidir. Buna ilaveten bu dönemde de yüksek DHA’lı balık veya balık yağı alınması beyin gelişim için önemlidir.

Tüm yaş evrelerindeki ortak nokta, çocukların zeki olması ve zihinsel gelişimleri için yiyeceklerle alınan zengin Omega-3 içeren gıdalar, özellikle DHA açısından zengin balık (Norveç Somonu, Tuna balığı gibi) veya yüksek DHA’lı balık yağı takviyesi alınmasıdır. Haftada 2-3 kez yağlı balık tüketen bir birey beyin fonksiyonlarını korumak ve desteklemek için vücudun ihtiyacı olan normla beslenmeleri ile DHA’yı alabilir. Haftada 2-3 kez yağlı balık tüketmeyen bireyler ise, bu açığı yüksek DHA’lı balık yağı takviyelerinden birini alarak kapatabilir.

Balık yağı boy uzatır mı?

“Balık yağının boy uzamasına katkısı ergenlik evresine gelmeden önceki yaşlarda daha fazladır” şeklinde vurgu Prof. Dr. Murat Kartal, “Balık yağının boy uzatma etkisi tüm doktorlar tarafından kabul görmüş bir durumdur. İştahı olmadığı için yemek yemeyen, besin alamayan ve bu nedenle vücudunu vitaminsiz bırakan çocuklarda balık yağının iştah arttırıcı etkisi görülmektedir” ifadesini kullandı.