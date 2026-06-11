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Yerel Balık tutmak için kayalıklara çıkmıştı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Yerel

Balık tutmak için kayalıklara çıkmıştı! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Balık tutmak için kayalıklara çıkmıştı! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ta kayalıklarda balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen 67 yaşındaki İsa Uysal yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ta balık tutmak için kayalıklara çıkan 67 yaşındaki İsa Uysal’dan acı haber geldi.Olay, Merkez ilçeye bağlı Yayla Mahallesi Fener Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki kayalıklara çıkarak balık tutmak isteyen İsa Uysal (67), dengesini kaybederek suya düştü. Yaşlı adamın denize düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin deniz yüzeyinde yaptığı arama ve kurtarma çalışmalarında, İsa Uysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

 

Sahil Güvenlik ekiplerince sudan alınan adamın cansız bedeni botla karaya çıkartıldı. Uysal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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