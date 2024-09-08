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Yerel Balık tutarken hayatını kaybetti
Yerel

Balık tutarken hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-09-08 19:38:00 -
Balık tutarken hayatını kaybetti

Hatay İskenderun'da balık tutmaya giden bir kişi denize düşüp başını taşa çarparak yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oltayla balık tutarken ayağı kayıp, denize düşen ve başını taşa çarpan Ahmet Çaptır (43) hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Su kıyısında erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Gelen ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ahmet Çaptır'a ait olduğunu belirledi. Çaptır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ahmet Çaptır'ın yalnız başına oltayla balık tutarken ayağı kayıp, dengesini kaybederek denize düştükten sonra başını taşa çarptığını belirledi. Ahmet Çaptır'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hassa ilçesinde toprağa verildi.

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