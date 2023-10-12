Balık tutarken denize düşen 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
İstanbul Beykoz'da balık tutarken denize düşen ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
İstanbul Beykoz'da balık tutarken denize düşen ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
Riva Sahili'ne dün balık tutmak için giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer'in (41), şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalara kapılarak kayboldu.
Başlatılan arama kurtarma çalışmamaları sonucu 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi diğer kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. (İLKHA)
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