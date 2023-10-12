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Yerel Balık tutarken denize düşen 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Yerel

Balık tutarken denize düşen 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:03:00 -
Balık tutarken denize düşen 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

İstanbul Beykoz'da balık tutarken denize düşen ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

İstanbul Beykoz'da balık tutarken denize düşen ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Riva Sahili'ne dün balık tutmak için giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer'in (41), şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalara kapılarak kayboldu.

Başlatılan arama kurtarma çalışmamaları sonucu 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi diğer kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. (İLKHA)
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