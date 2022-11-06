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Ekonomi Balık tezgahları bereketlendi, fiyatlar düştü
Ekonomi

Balık tezgahları bereketlendi, fiyatlar düştü

Bu sezon ağlardaki bereket balık tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Palamudun fiyatı 40 liraya kadar düştü. Çinekop ve hamsinin kilosu 80 lira, istavritin kilosu ise 100 liradan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 09:35:00 -
Balık tezgahları bereketlendi, fiyatlar düştü

Sezon bereketli başladı, atılan ağlar balıkla doldu. Bu durum, balık tezgahlarındaki fiyatlara da olumlu yansıdı.

Özellikle palamuttaki bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sezonun başından beri en çok tercih edilen balık palamut. Boyutuna göre 40 lira ile 60 lira arasında da fiyatı değişiyor.

Hamsi ve çinekop 80 lira, istavrit 100 lira

En çok palamut tercih edilse de mevsimi yaklaşan balıklar da alıcı buluyor.
Çinekop ve hamsinin kilosu 80 lira, istavritin kilosu ise 100 liradan satılıyor.

Balıkçılar satışlardan memnun. Düşen fiyatlar onların da yüzünü güldürüyor.

Havaların soğumasıyla fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

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