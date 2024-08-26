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Gündem Balık ölümlerine CHP tipi savunma
Gündem

Balık ölümlerine CHP tipi savunma

Yeniakit Publisher
2024-08-26 17:35:00 -

CHP'nin kalesi İzmir'de çevre felaketi yaşanıyor. İzmir Körfez'de kirlilik nedeniyle balıklar ölürlerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay, akla ziyan bir savunma yaptı.

 RECEP YEŞİL 

CHP'nin kalesi İzmir'de çevre felaketi yaşanıyor.

On yıllardır CHP'nin idaresinde olan mega kent pislikten geçilmez oldu.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle toplu balık ölümleri meydana geldi. Konuyla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay CHP tipi savunma yaptı.

Tugay şöyle laf salatası yaptı:
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"Bu balıklar buraya ait değil. Bu balıklar buraya gemilerle taşındı."

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