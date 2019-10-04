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Balık ihalesinde silahlı kavga! 9 gözaltı

Antalya'da 2'si silahla 6 kişinin yaralandığı kavgada, 9 kişi gözaltına alındı.

04 Ekim 2019 Cuma 10:51
Balık ihalesinde silahlı kavga! 9 gözaltı

Antalya'dabalık ihalesinde çıkan kavgada, 2'si silahla olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Konyaaltı ilçesi balıkçı barınağındaki ihalede alıcı ve satıcı iki grup arasında fiyatanlaşmazlığı çıktı.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, balıksatıcıları K. P. ve E.S tabancayla, F. H, D.G, M.G ve Ç.G. de darbedilerek yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaralılar, özelhastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:51
  1. Konya
  2. Antalya
  3. 112 Acil Servis ekibi
  4. tabanca
  5. balık ihalesi
  6. kavga

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