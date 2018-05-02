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Balık fiyatları kırmızı etle yarışıyor!

Karadeniz'de balıkların Gürcistan'a kaçtığını öne süren balıkçılar, bu yüzden balık fiyatlarının arttığını belirttiler.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:15
Balık fiyatları kırmızı etle yarışıyor!

Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Ferdi Yazgan az miktarda olan Barbun balığının kilosunun 60 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

''BARBUN 60 LİRA''

Balığın bol miktarda avlanamadığı takdirde fiyatların yüksek seyredeceğine değinen Yazgan, dar gelirli vatandaşların şuanda Barbun balığı yiyemediğini belirtti. Daha önce 15 lira ila 20 lira arasında satılan Barbun balığının şu anda 60 ila 70 lira arasında satıldığını belirten Yazgan, balığa yönelen vatandaşın bu nedenle balık alamadığını kaydetti.

''BALIKLAR SOĞUK DENİZLERE GİTTİ''

Sezonun sonuna gelindiğini söyleyen diğer balıkcılar ise , "Sezon sonuna geliniyor. Havaların da sıcak gitmesi ile birlikte balık fiyatları artmaya başladı. Sezon başında 10 liradan satılan istavrit balığı şimdilerde 25 lira arasında satılıyor. Şu anda bile 25-26 derece sıcaklık var. Balık şu anda Karadeniz'den soğuk denizlere doğru gitti. Bu nedenle de fiyatlar da oynama oluyor" diye konuştular.
Alaplı'da balık tezgahlarında hamsi 20 ile 25 liradan satılırken, mezgit 30, barbun balığının 60 liradan satıldığını ifade etti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:15
  1. Karadeniz
  2. balık fiyatları
  3. Kırmızı et

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