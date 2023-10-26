Balık fiyatları düştü mü?

İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan’a konuk olan vatandaşlar bol bol balık yedi. İçinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağının balık olduğunu söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Uzun yaşamında sırrı balıkta. Balık demek, sağlık demek. Bu sene bol. Denizden adeta balık fışkırıyor. Sağlık için balık yiyelim” dedi.

Her seferinde balığın doğal ilaç olduğunu içinde katkı maddesi olmadığının altını çizen Balıkçı Kenan, “Bugün çok değerli komşularımız misafirimiz oldu. Onlara balık ikram ettik. Balık demek zindelik demek. Balık demek, keyif demek. 32 çeşit balık türü var. Hepsinin lezzeti farklı. Hepsinin damak tadı farklı. Haftada en az 2 kere mutlaka balık yiyelim. Özellikle gelişmekte olan çocuklarımıza mutlaka balık yedirelim” ifadelerini kullandı.

Fiyatlarda düşüş sürecek

Havaların soğuması ile birlikte denizlerde hamsi ve palamut akını devam ediyor. Deniz suyu sıcaklığının düşmeye başladığını balığın yüzeye doğru çıktığını belirten usta balıkçı Kenan Balcı, “Karadeniz ve Marmara’da bol bol balık çıkıyor. Bu durum fiyatlara da yansımaya başladı. Böyle devam ederse fiyatlar daha da aşağı yönde düşmeye devam edecek. Bir ton yerine, üç ton satıyoruz. Vatandaşlarda memnun. Balıkçılarda memnun. Bu senede bolluğun bolluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Üç sene önceki fiyatlara döndük

Hamsi fiyatlarının 50 ila 100 lira arasında değiştiğini söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Üç sene önceki fiyatlara döndük. Balıkçılar rekabeti seviyor. Fiyatları da düşürüyor. Hamsi, palamut ve lüferin tam mevsimi. Balık yeme mevsimi başladı. Bol bol tüketelim” dedi.

Haftada üç kere balık tükettiğini belirten Rıza Çerkezoğlu ise, “En çok hamsi balığını seviyorum. 71 yaşındayım. Sağlıklı yaşamın sırrı balıkta. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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74 yaşındaki Rüstem Göyçe ise’ “Balıkla aram çok iyi. Artık kırmızı eti bıraktım. Bol bol balık tüketiyoruz. Haftada üç dört kez balık yiyorum” ifadelerini kullandı.