Balık baştan kokar! Federasyondan eşcinsel sapkınlığı ortaya çıkan Ebrar Karakurt'a skandal destek!
Tokyo'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasını giyen 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kadın kadına ilişki yaşadığı ortaya çıkması nedeniyle büyük tepki çekti. Eşcinsel sapkınlığı savunmak ise tepkilere cevap veren Türkiye Voleybol Federasyonu'na kaldı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele veren A Milli Kadın Voleybol Takımını'nın oyuncusu Ebrar Karakurt'un eşcinsel sapkınlığı patlak verdi.
Kadın kadına ahlaksız bir ilişki yaşadığını örnek teşkil edecek şekilde gözler önüne seren Karakurt, sosyal medyadan aleni bir şekilde sapkın ilişkisini paylaşması nedeniyle büyük tepki çekti.
Federasyon'dan eşcinsel sapkınlığa destek
Tepkilerin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan eşcinsel sapkın oyuncuya skandal bir destek geldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, yaptığı açıklamada, "Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" ifadelerinde bulundu.
Tepkilerin ardından hesabını kilitledi
Federasyonun bu açıklaması tepkilere neden olurken "balık baştan kokar" dedirtti.
Tepkilerin odağı haline gelen Kurtaran Mumcu'nun hesabını kilitlemesi ise dikkat çekti.