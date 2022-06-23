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Yerel Balık avlarken denize düştüler! 1 ağır yaralı
Yerel

Balık avlarken denize düştüler! 1 ağır yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balık tutmak için denize açılan 2 kişi tekneden düştü. Boğulma tehlikesi geçiren şahıslardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 22:21:00 -
Balık avlarken denize düştüler! 1 ağır yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balık tutmak için denize açılan 2 kişi tekneden düştü. Boğulma tehlikesi geçiren şahıslardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi sahilinde yaşandı. Tekne ile balık avlamaya çıkan Hüsnü A. (60) ile Ömer A. (61) tekneden düştü. Dalgaların etkisiyle tekneden düşen 2 kişiyi fark eden vatandaşlar yardımlarına koştu. Bu sırada çalışır vaziyetteki tekne de kıyıya vurdu. Hüsnü A. çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp masajı ile hayata geri döndürüldü

45 dakika sonra kıyıya vurduğu öğrenilen Ömer A. ise kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Hayati tehlikesi devam eden Ömer A. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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