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Balık avlamak için denize açıldı... 42 gündür haber alınamıyor

Sinop'ta balık avlamak için teknesiyle denize açılan balıkçıdan 42 gündür haber alınamıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:42
Balık avlamak için denize açıldı... 42 gündür haber alınamıyor

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında 42 gündür bir sonuca ulaşılamadı.

Kentte, balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Ekiplerce hava şartlarının uygun olduğu günlerde Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda ve kentin sahil bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarında, henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Aramalara helikopter de katıldı

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve zaman zaman bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Bu arada Öztuğrul'un ailesi de arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:42
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  3. Suat Öztuğrul
  4. Sahil Güvenlik
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  6. AFAD
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