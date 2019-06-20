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Balık avlama yöntemi yüzünden 60 bin lira ceza kesildi

Konya'da balık avlamak için elektro şok yöntemini kullanan şahsa 60 bin lira para cezası kesildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:30
Balık avlama yöntemi yüzünden 60 bin lira ceza kesildi

Konya'da Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlayan H.Y.'ye, 'Biyolojik dengeyi tahrip ettiği' gerekçesiyle 60 bin 163 lira idari para cezası uygulandı.

31 kilogram balık ele geçirildi

Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri Beyşehir Gölü'nün Kıyıkdede Mahallesi kıyısında yaptığı kontrolde, sazlık alanda iki kişinin teknede elektro şok cihazıyla balık avladığını gördü. Jandarmayı fark eden avcılardan biri kaçarken H.Y., suçüstü yakalandı. Elektro şok cihazı, akü ve bağlantı kabloları ile avladığı 25 kilo sazan ve 6 kilo yavru levreğe el koyuldu.

60 bin lira para cezası

H.Y.'yi milli park sahasında Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlayıp, 'Biyolojik dengeyi tahrip ettiği' gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından 60 bin 163 lira idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:30
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