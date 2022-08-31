Balık av yasası biti mi? Güncel balık fiyatları 1 Eylül

Balık av yasağının sona erecek olması balıkseverlerin yüzünü güldürüyor. Peki, palamutun kilosu ne kadar? Bu yıl hangi balık bol olacak?

Balık av yasası biti mi?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonunun bereketli olmasını diledi. Su ürünlerinin insan sağlığı ve dengeli beslenmede önemli hayvansal protein kaynaklarından biri olduğunu belirten Bayraktar, balık avcılığının önemli bir gıda temin yöntemi olmakla birlikte ülkelerin ekonomisinde de ciddi bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Balıkçılarımız yeni av sezonuna umutla bakıyor. Yeni sezonun hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız açısından verimli geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, ülkenin uzun sahil şeridi, yaygın iç suları ve nehirleriyle önemli balıkçılık kaynaklarına sahip olmasının yanında su ürünleri yetiştiriciliğinde de ön plana çıktığının altını çizerek, 2021'de toplam su ürünleri üretiminin yüzde 41'inin avcılık, yüzde 59'unun ise yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini bilgisini verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2016'da 588 bin 715 ton olan su ürünleri üretiminin, 2021'de yüzde 35,9 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleştiğinin altını çizen Bayraktar, "Son 10 yıllık dönemde (2011-2021) avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretimimiz yüzde 36,2 azalırken yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretimimiz yüzde 149,8 oranında arttı. Son 5 yıllık rakamlara baktığımızda, 2016'da 790 milyon 303 bin 664 dolar olan su ürünleri ihracatı yüzde 74,1'lik bir artışla 2021'de 1 milyar 376 milyon 291 bin 922 dolara çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, balık avcılığının çevreye olumsuz etkilerinin en düşük seviyelerde tutulmasının önemine değinerek, yeterli altyapı oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığı yapılamadığını belirtti.

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğlerle Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, ışık kullanımı ve avlanma mesafesi gibi konularda getirilen yasaklar ve kontroller su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Balıkçılarımızın av yasaklarına ve tebliğ ile getirilen düzenlemelere titizlikle uyması sağlanmalıdır. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi için gerekli stratejilerle kısa, orta, uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmelidir. Kaynakların verimli kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurulmalı, yetiştiricilik, avcılık ve AR-GE çalışmaları daha fazla desteklenmeli, sektörde örgütlenme yapısı mutlaka güçlendirilmelidir."

Güncel balık fiyatları 1 Eylül

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya,1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Balıkçıların uzun zamandır yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarını vurgulayan Özkaya, "Balıkçılarımız yeni sezona hazır. Bu sezon denizlerimizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan önlemler ve hava şartları uygunluğu sayesinde palamut bolluğu yaşayacağız. Tüketicilerimiz bol bol palamut balığı yiyecekler." diye konuştu.

Özkaya, denizlerde sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uygun şekilde, derinlik, yer, zaman ve boy yasağına dikkat ederek çalışmanın balıkçıların en önemli görevi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, günümüzü kurtarmak değil, geleceğimizi kurtarmak olmalıdır. Bol balıklı, bereketli denizler emanet olarak bizlere bırakılırken hem korunsun hem de stoklara zarar vermeyecek şekilde avcılık yapılsın diye emanet edildi. Büyüklerimizden bize emanet edilen bol balıklı, bereketli denizlerimizi, gelecek nesillere, emanete ihanet etmeden devretmeliyiz. Çünkü denizlerimizi korumada en büyük sorumluluğun biz balıkçılara ait olduğuna inanıyoruz. Balıkçılarımızın da bu konuda duyarlı olacağından hiç şüphemiz yok."

Balıkçılardan ÖTV'siz mazot talebi

Akaryakıt fiyatlarının makul seviyelere çekilmesinin veya ÖTV'siz mazot uygulamasının tekrar devreye alınmasının balıkçıları bir nebze rahatlatacağını belirten Özkaya, bu adımların av sezonunun başında atılmasının çok faydalı olacağını dile getirdi.

Özkaya, sektörden dolaylı olarak 40 bin kişinin faydalandığına işaret ederek, balıkçıların en büyük gider kalemlerinden birinin akaryakıt fiyatları olduğunu anlattı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 2022 yılını, Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan ettiğini hatırlatan Özkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda dünyanın her yerinde bu temaya uygun çalışmalar yapılmakta ve küçük ölçekli balıkçılık yılı kutlanmakta. Bizlerin de çok önemsediği bu yılı IYAFA'nın 'Ölçekte küçük, değerde büyük' sloganı çok güzel özetliyor. Bu yıl da biz balıkçıların beklentisi, ekmeğini denizden çıkaran küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar ve uygulamaların hayata geçirilmesidir."

Özkaya, 2022-2023 yılı avcılık sezonunun bereketli, kazasız, belasız geçmesi ve Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulundu.