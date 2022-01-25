Balığı İmamoğlu yedi, kılçığıyla Fazıl Say uğraştı! Dalga geçmek isterken dalga konusu oldu

İstanbul'da vatandaşlar kar kabusunu yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı lokantasında çekilen fotoğrafı gündeme oturdu. Gerçek, görüntülerle ortaya çıkınca müzisyen Fazıl Say'ın, dalga geçerek yaptığı İmamoğlu savunması alay konusu oldu.

Muhalif medya yalanladı İmamoğlu doğruladı

İstanbul kara teslim olmuşken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesi gündeme oturdu. Muhalifler ve muhalefete yakın medya organları balıkçıda çekilen görüntünün gerçek olmadığını iddia ederken, hem görüntüler ortaya çıktı hem de İmamoğlu'ndan doğrulama geldi.

Fazıl Say, dalga geçerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restorana gitmediğini iddia etti. Gerçek çok geçmeden ortaya çıkınca Say da diğerleri gibi alay konusu oldu.

Fazıl Say dalga konusu oldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, ''Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir! Salvador Dali’nin de selamları var!'' ifadelerine yer verdi.

Say'ın paylaşımı hem tepki çekti hem de alay konusu oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları: