  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Balığa niyetlendi, oltasına martı takıldı! Vatandaştan dikkat çeken hareket

İstanbul'da balık tutmak için denize olta adamın misinesine martı takıldı. Çaresiz hayvan kıyıya çekilerek dolandığı misineden ve kancadan kurtarılırken, bir vatandaşın şok geçiren martıyı kurtarmak için kafasına vurduğu belirtilen anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 08:32:00 -

İstanbul'da sahilde balık tutmaya çalışan vatandaşın oltasına martı takıldı.

Büyükçekmece Sahili’nde balık tutmak isteyen bir vatandaşın oltasına martı takıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde martının oltaya takıldığını fark eden vatandaşın, oltasını sararak hayvanı kendine çektiği görüldü. Daha sonra balık tutan vatandaş ve çevredekilerin yardımıyla martının kanadına ve ağzına takılan oltanın iğnesi çıkarıldı.

Martının kafasına vurdu

Vatandaşın martının kafasına vurması dikkatlerden kaçmazken, bunu şok geçiren hayvanın kendisine gelmesi için yapıldığı belirtildi. Kurtarılan martı yeniden kanat çırparak oradan uzaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı