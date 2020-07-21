Balığa niyetlendi, oltasına martı takıldı! Vatandaştan dikkat çeken hareket
İstanbul'da balık tutmak için denize olta adamın misinesine martı takıldı. Çaresiz hayvan kıyıya çekilerek dolandığı misineden ve kancadan kurtarılırken, bir vatandaşın şok geçiren martıyı kurtarmak için kafasına vurduğu belirtilen anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul'da sahilde balık tutmaya çalışan vatandaşın oltasına martı takıldı.
Büyükçekmece Sahili’nde balık tutmak isteyen bir vatandaşın oltasına martı takıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde martının oltaya takıldığını fark eden vatandaşın, oltasını sararak hayvanı kendine çektiği görüldü. Daha sonra balık tutan vatandaş ve çevredekilerin yardımıyla martının kanadına ve ağzına takılan oltanın iğnesi çıkarıldı.
Martının kafasına vurdu
Vatandaşın martının kafasına vurması dikkatlerden kaçmazken, bunu şok geçiren hayvanın kendisine gelmesi için yapıldığı belirtildi. Kurtarılan martı yeniden kanat çırparak oradan uzaklaştı.