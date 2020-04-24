Balgam yutmak orucu bozar mı? Tükürük yutunca oruç bozuluyor mu?

İstemeden balgam yutmanın oruca olan etkisi oruç tutan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tükürük ve benzeri sıvıların ağıza gelmesinin ardından geri yutulması kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Balgam tutmak orucu bozar mı?

Balgam eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor.

Öte yandan balgam ağıza gelir ve istemeden yutulursa yine oruç tutan kişi açısından bir sıkıntısı bulunmuyor. Ancak balgam ağıza geldikten sonra bilinçli bir şekilde geri yutmak oruca zarar verebilir bu durumdan sakınılması daha uygun olur.

Tükürük yutmak orucu bozar mı?

Tükürük balgama göre zararsız ağız sıvısı olduğu için yutulabiliyor. Ancak tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün de yutulmaması gerekiyor.