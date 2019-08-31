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Balçova’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi birleşince Balçova’da muhteşem bir coşku yaşandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
Balçova’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi birleşince Balçova’da muhteşem bir coşku yaşandı. Binlerce kişi korteje katılırken, yabancı konukların gösterileri izleyenleri hayran bıraktı.


Balçova Belediyesi ve Ege Folklor Eğitim Merkezi (EFEM) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali Gala Gecesi Balçova’da muhteşem bir coşkuya sahne oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirilen program, Ata Caddesindeki kortejle başladı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve festivale katılan ekipler Ata Caddesinden yürüyüşe başladı. Binlerce Balçovalı’nın da eşlik ettiği kortej, İzmir Ekonomi Üniversitesine kadar marşlar söyleyerek yürüdü.


Başkan Çalkaya’ya ve konuk ülke ekiplerine sevgi gösterilerinde bulunan Balçovalılar, evlerinin balkonundan ve yol kenarından alkış yağmuru ve meşalelerle ile destek oldu. Başkan Fatma Çalkaya, korteje katılanlara fidan hediye etti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Makedonya, Rusya, Macaristan, Sırbistan ve Türkiye’den festivale katılan ekipler, birbirilerinden güzel yöresel oyunları ile Balçovalılara muhteşem bir gece yaşattı. Özellikle konuk ülke ekiplerinin 3 günlük festival süresince öğrenip sahneledikleri Anadolu oyunları, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.


Macaristan ekibinin, ezberden İzmir Marşı söylemesi ise bütün salonu coşturdu. Katılımcı ülke ekiplerine çiçek ve plaket sunduktan sonra teşekkür konuşması yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bugün burada hem kendi kültürümüzü hem de dünya kültürünün örneklerini özgürce izleyebiliyor ve yaşayabiliyorsak bunu 30 Ağustos zaferine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
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