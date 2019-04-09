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Balcalı’da "Diyabet Okulu" açıldı

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09 Nisan 2019 Salı 10:10
Balcalı’da "Diyabet Okulu" açıldı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı bünyesinde


şeker hastalığı (diyabet) bulunan kişiler ve yakınlarına yönelik bilgilendirme amacı taşıyan Diyabet Okulu faaliyete geçti.


Diyabet hastalığı konusunda mücadele edenleri ve yakınlarını bilgilendirmeyi ve eğitim almaları amacıyla her perşembe kurs düzenleniyor.


Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Tamer Tetiker, Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sert, Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Evran Olgun, diğer uzman hekimler ve diyabet eğitim hemşirelerinin katıldığı eğitimlerde gerek hastalara gerekse hasta yakınlarına diyabet hakkında bilgiler veriliyor ve hastalıkla nasıl mücadele edilmesi gerektiği anlatılıyor.


Prof. Dr. Tamer Tetiker, daha önceki yıllarda uyguladıkları Diyabet Okulu’na bir süre ara verdiklerini şimdi ise yeniden uygulamaya başladıklarını ifade etti. Tetiker, her perşembe gerek kendilerinin gerekse diyabet hemşirelerinin poliklinikte hasta ve yakınlarına yönelik bilgilendirme eğitimleri verdiklerini belirterek katlımın tüm poliklinik hastalarına ve yakınlarına açık olduğunu söyledi.



Bölgede yüzde 15 diyabet vakası var


Günümüzde TİP2 olarak tanımlanan diyabet hastalığı türünün çok fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Tetiker, bununda başlıca sebebinin kilo almaya bağlı obezite ve dengesiz beslenme ile sağlıksız yaşam olduğunu belirtti. Tetiker, bölgede yüzde 15 civarında bir TİP2 Diyabet hastalığı vakası görüldüğünü, bu vakaların yanı sıra artık çocuk yaşta da diyabet hastalıklarının hiç küçümsenmeyecek boyutlarda olduğunu dile getirdi.


Özellikle TİP2 Diyabet hastalığı konusunda toplumun bilinçli olmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Tetiker, obezitenin önlenmesi durumunda hastalığında kendiliğinden geçebileceğine dikkati çekti. Tetiker, diyabetli hastaların mutlaka kan şekerlerini düzenli olarak ölçtürmeleri, ayak bakımlarına dikkat etmeleri, yine düzenli olarak kalp ve göz kontrolü yaptırmaları gerekliliğine de değinerek, Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Polikliniğinde hizmete giren diyabet okulundan da Perşembe günleri bilgi alınabileceğine değindi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:10
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