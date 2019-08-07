0553 313 94 23

Balayı dönüşü kazada gelin hayatını kaybetti, damat yaralandı

Aksaray’da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki gelin hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:46
Balayı dönüşü kazada gelin hayatını kaybetti, damat yaralandı

Aksaray’da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki gelin hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.


Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 33. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Y. idaresindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Abdullah A. (26) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Y. ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralı çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Semra Özen Yurtseven doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Çiftin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir’den memleketleri Bilecik’e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazanın ardından tır sürücüsü Abdullah A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nilüfer’de yaya yolları işgâline sıkı denetim
    1. Nilüfer’de yaya yolları işgâline sıkı..
    2. Aydın’da sezonun ilk kuru inciri..
    3. GÜNCELLEME - Konya'da oyuncak..
    4. Celkanlı’dan TOBB Başkanı Rıfat..
    5. Adalet Bakanı Gül: "Ekim ayında Meclis..
    6. Dr. Süren: “Çocuklarınıza kurban..
    7. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    8. BUÜ Rektörü Kılavuz:
    9. LGS'de ikinci nakil dönemi..
    10. Konya’da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8..
    11. Mezitli Belediyesi, yardımseverle..
    12. Aymutlu: "Yeni şubemizi havalimanında..
    13. Veysel Eroğlu'nun Irak temasları
    14. Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan..
    15. BB Erzurumspor 15 futbolcu ile..
    16. Polis baskınında bazada uyuşturucu ele..
    17. İstanbullular, yelken yarışlarıyla..
    18. Başkan Yavaş’tan memurlara bayram..
    19. DEAŞ üyesi tutuklandı
    20. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    21. Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
    22. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs..
    23. Zehir tacirlerine bir haftada 3..
    24. Konya Şeker’den üreticiye bayram avansı
    25. İYİ Parti'de deprem! Vekil makam..
    26. Yunusemre’deki kablo hırsızlığı..
    27. Tokat’ta, 250 çiftçiye 20’şer adet kaz..
    28. TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için..
    29. İcralık olan yaşlı kadın oğlu..
    30. Vizyonsuz Kırıkkanat uçan arabanın..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"