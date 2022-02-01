Son yıllarda tarihi dizilere olan ilgi bir hayli arttı. ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisi geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi ise Balamir Beg’in kim olduğunu gerçek hayatta nasıl öldüğünü araştırmaya başladı.

Balamir Beg nasıl öldü?

Balamir; Beg Alpagu Han'ın kardeşi, Batuga'nın amcası, Batı Gök Hanlığı'nın yabgusu. Destan dizisinde yer alan konu ve olaylar tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Dizide Balamir Beg rolünü Teoman Kumbaracıbaşı oynuyor.

Teoman Kumbaracıbaşı kim?

Teoman Kumbaracıbaşı 18 Ekim 1971'de Arjantin'de dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı. Teoman Kumbaracıbaşı, Kuruluş Osman dizisinde Kara Şaman Togay karakterini oynadı.