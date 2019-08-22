0553 313 94 23

Balaban Tepe maden bölgesindeki muhtarlar bilgilendirildi

Çanakkale’de Balaban tepe maden bölgesindeki muhtarlar bilgilendirildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
Balaban Tepe maden bölgesindeki muhtarlar bilgilendirildi

Çanakkale’de Balaban tepe maden bölgesindeki muhtarlar bilgilendirildi.


Çanakkale İl Özel İdaresinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alpaslan Baysal, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Çanakkale Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Ozan Hacıalioğlu, AFAD Müdürü Levent Yılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Sezer, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, DSİ 252. Şube Müdürü Aydın Öztürk ve Çanakkale Merkez, Bayramiç ve Çan köylerinin muhtarları katıldı.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat tarafından; bölge ile ilgili, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 yılı ve 2001 yılında başlatıldığını, bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alındığı, maden sahası ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporunun, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; altın-gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildiği aktarıldı. Kirazlı altın-gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan dava, Danıştay ilgili Dairesi tarafından oy birliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğu ve tesisin faaliyete geçtiğinde etrafında bulunan tüm yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının izlenmesi İl Müdürlüğü gözetiminde akredite laboratuvar aracılığıyla 11 noktadan toprak,takriben 24 noktadan su numuneleri alınarak kontrollerin yapıldığı bu kontrollerin ayda bir kez rutin ve habersiz olarak yapılacağı bilgisi muhtarlara anlatıldı.


DSİ 252. Şube Müdürü Aydın Öztürk tarafından; Çanakkale merkez ilçe içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’ndan maden işletme tesisine Devlet Su İşleri tarafından hiçbir şekilde su verilmeyeceği,Çan Kumarlar köyü sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından inşası devam eden Altınzeybek Göleti’nden maden işletme tesisinin su ihtiyacı karşılanacağı,Maden Zenginleştirme Tesisi, Atikhisar Barajı yağış havzasının dışında olduğu, Çanakkale’nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na zarar verecek herhangi bir faaliyet yürütülmediği bilgisi muhtarlarla paylaşıldı.


Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2016 tarihli olurları ile verilen izin kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılında kesimine başlanan ve maden sahasında kesimi yapılan toplam 13 bin 400 adet ağacın olduğunu, madencilik faaliyeti sonlandığında, madencilik şirketi tarafından Rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Orman Bölge Müdürlüğümüze teslim edileceğini ve bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürüleceği bilgisi muhtarlara anlatıldı.


Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı tarafından ise, maden sahası bölgesinde bulunan su kaynakları ve çeşmelerden rutin olarak su numunesi aldıklarını halk sağlığı için devamlı kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.


Yapılan bilgilendirmenin ardından değerlendirmede bulunan Vali Orhan Tavlı, şirketin tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesi ilgili kurumlar ve valilik tarafından bizzat takip edileceğini ve ÇED raporuna aykırı herhangi bir işleme asla müsaade edilmeyeceğini ifade etti.


Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılması için çalışacaklarını belirten Vali Orhan Tavlı, destanlar şehri Çanakkale’nin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek Türkiye’nin en yaşanılabilir, en ulaşılabilir ili olması için bugüne kadar en üst seviyede gayret gösterdiklerini bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini vurguladı.


Yapılan bilgilendirmenin ardından köy muhtarlarının bölge ile ilgili soruları kurum müdürleri tarafından cevaplandırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    34 ülkeden 41 öğrenci Kahramanmaraş’ta
    1. 34 ülkeden 41 öğrenci Kahramanmaraş’ta
    2. Aile süsü veren kaçakçılar polisten..
    3. Rusya Uluslararası Uzay İstasyonuna..
    4. 2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli..
    5. Bakan Varank ilk kez Almanya’da..
    6. Gazze'de İsrail hapishanelerindeki..
    7. "Tek rakibim NASA"
    8. Muğla'da orman yangını
    9. HDP'li belediye başkanı Ayhan Bilgen..
    10. Zarif: "İran Körfez’de bir savaş..
    11. FETÖ firarisi Can Dündar’dan..
    12. Köylülere hem eğitim hem muayene
    13. Türk Eczacıları Birliği'den Rekabet..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. Üçüzler yetim kaldı
    16. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    17. G7'de, 'Rusya' sorunu!
    18. Kamu alımları son dakika infaz koruma..
    19. “Ekonomik büyüme için yeni itici..
    20. Kent söyleşilerinde müzik ve dans..
    21. Kosova Meclisi feshedildi
    22. Klopp: Futbolu Bırakabilirim
    23. Akhisarsporlu Burhan, Bursaspor..
    24. Enfes Lazanya nasıl yapılır?
    25. Fındık bahçesinde yıldırım isabet eden..
    26. Adıyaman'da feci kaza! 12 yaralı
    27. Gustavo Fenerbahçe'ye gelmek..
    28. Bilim insanları duyurdu! 10 yıl içine..
    29. Mali'de askeri konvoya saldırı: 5 ölü
    30. Cinnet getirip mahallede herkesi..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal