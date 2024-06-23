Bal ve tuz karışımının faydalarını duyan şaşıp kalıyor! Bu iki gıda vitamin bombası oluyor, büyük bir savaş veriyor
Mutfakların ve sabahların vazgeçilmezi balın tuzla karışımını duyan şaşıp kalıyor. B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından zengin olan bal, cildi iyileştiriyor ve güzelleşmesine katkı sağlıyor. Balı saf halde yüze sürmek ve 15 dakikaya yakın bekletmek, yüze kaybettiği ışıltısını geri kazandırıyor.
BAL VE TUZ KARIŞIMINI FAYDALARI
Grip vb. hastalıklar için başvurduğumuz ilk şifa kaynağı bal oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen balın içine atılan bir tutam tuz ise faydasını ikiye katlıyor. İşte bal ve tuz karışımının sağlığımıza faydaları.
Sinir sistemini yenilemeye yardımcı oluyor,
Sabahları güne başlamak daha kolay,
Virüslere karşı kalkan görevinde,
Virüs ya da bakterilerin vücuttaki etkinliğiini azaltıyor,
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Bağışıklık sistemini koruyor,
İdrar yollarını temizliyor,
Depresyonu önlüyor,
Halsizliği gideriyor.
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