Bal ve karbonat karışımı neye iyi gelir? Hemen uyumak için gece yatmadan tüketin!

Karbonat hücre büyümesini engelliyor. Kanserli hücreler üzerinde de mükemmel şekilde çalışıyor. Bal, sağlıklı hücreleri en tepe noktasında çalışır halde tutuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal antioksidanlar içeriyor. Vücudu hastalıklara karşı güçlü bir savaşçı haline getiriyor. Bal aynı zamanda karbonatın kanserli hücrelere nüfuz etmesini sağlıyor. Şifa dolu bu ikili oluşturuyorlar ve hastalıklara karşı savaşıyorlar. İşte size bu muhteşem ikilinin tarifi:

Bal ve karbonat her gece bir kaşık yeterli!

Uzmanlar özellikle gece yatmandan hemen önce bu karışımından bir kaşık yenildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Bilim insanları yapılan araştırmada karbonat tozuyla karıştırılan balın hücreler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.

Bal ve karbonat karışımı nasıl yapılır?

Bir yemek kaşığı karbonat tozunu bir kâseye ekleyin üzerine de normalinden daha sıvı olan bir yemek kaşığı bal ekleyip karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı bir gün bekletin. Güneşte beklemesi faydasını artırır. Beklettiğiniz karışımı ertesi gün gece yatmadan yiyin. Her gün ertesi gün gece için bu karışımı taptaze yapmanız önerilir.

Bal ve karbonat karışımının faydaları

Gece yatmadan tüketildiğinde hızlı bir uyku hali alınmasını sağlar. Ayrıca gece uyku bölünmelerinin yaşanmamasını sağlar. Güçlü bir enfeksiyon sökücü etkisi olduğundan akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir gecede akciğerlerin hava baloncuklarını açarak rahat bir nefes alışverişine yardımcı olur.Boğaz enfeksiyonlarını önlemede etkili doğal bir ilaçtır. Bal ve karbonat karışımı vücutta deforme olmuş hiçbir hücre yapısını barındırmaz hepsini yeniler. Kandaki şeker seviyesini dengeler. Uzun süreli tokluk hissi vererek vücudun akşam yeme isteğini ve abur cubur isteğini ortadan kaldırır.