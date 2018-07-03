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Bal tüketimi kilo aldırır mı?

Tamamen doğal olan balın hem yetişkin hem çocuklar için birçok faydası mevcuttur. Balın, vitamin ve mineral yoğunluğu oldukça fazladır.

03 Temmuz 2018 Salı 20:00
Bal tüketimi kilo aldırır mı?

Öncelikle bu soruya doğru cevap vermek için ne kadar miktarda bal, gün içinde hangi diğer besinlerle tüketiliyor, ne sıklıkta tüketiliyor ve kim için hangi metabolizmadan bahsediyoruz sorularının cevabını bilmemiz gerekir.

Çünkü kadın ya da erkek olması, spor yapması, iş temposu ve bunlara bağlı olarak yaktığı günlük kalori miktarı bal kilo aldırır mı sorusunun cevabını kesinlikle etkilemektedir. Her besin için en zararsız gördüğümüz besin dahi olsa o gün alınan kalori miktarı yakılan kalori miktarından fazlaysa tüketilmesi kilo aldırır diyebiliriz.
Genel hatlarıyla balın birçok faydasından yararlanmak ve doğal tatlandırıcı olarak kullanmak abartılmadığı takdirde kilo aldırmaz denilebilir.

Bal, diyet listelerinde her sabah bir kaşık ya da suda eritilmiş bir kaşık olarak yer alır. Diyetisyenlerin diyet listelerinde bala yer vermelerinin sebebi gün içinde zinde kalmamızı, daha enerjik olmamızı, halsizlik hissetmememizi sağlamasıdır. Yani doğru miktarlarda kullanıldığında belki de günlük sporumuz için bile gereken enerjiyi baldan sağlayabiliriz.

Bal sindirim güçlüğü çekenlerde midede oluşan gaz ve hazımsızlık sorununa iyi gelir. Bağırsakların temizlenmesine bu sayede sindirimin hızlanmasına yardımcı oluşur. İçerdiği yüksek miktardaki protein sayesinde diyet sırasında oluşabilecek halsizliği önler.

Bal kullanarak şeker kullanımına son vermek ve doğru miktarlarda tatlandırıcı olarak kullanmak gereksiz kalori almayı engeller. Aynı zamanda tamamen doğal üretilen ve doğru şekilde saklanan bal yüksek miktarda anti bakteriyel bileşenler bulundurur. Bu nedenle bal tüketmek bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Bir küçük yemek kaşığı bal 30 kalori içerir. Diğer besinlere göre az miktarında çok kalori bulunduruyor gibi görünse de yerine kullanılan besinlere göre ortalama hatta daha az kalori içerir. Yine de bal tüketimini abartmamak gerektiği unutulmamalıdır.

Şeker yerine bal kullanmak doğru bir tercih olacaktır. Hem bal tüketiminin faydaları nedeniyle hem de doğal tatlandırıcı olması nedeniyle günlük parçalara bölünerek örneğin her sabah bir tatlı kaşığı olacak şekilde tüketilmesinin kilo alma sorunu yaratmayacağı uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Her besinde olduğu gibi, daha fazla bal tüketimi o güne mahsus olmalıdır ve daha fazla kaloriye sebep olmaması açısından gün içerisinde alınan diğer besinlere dikkat edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 20:00
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