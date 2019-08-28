0553 313 94 23

BAL Liginde heyecan 21 Eylül’de başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) heyecan, 21-22 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
BAL Liginde heyecan 21 Eylül’de başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) heyecan, 21-22 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Spor Toto BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153’ünün başvurusu kabul edildi.


29 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacak ikinci saha denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası ise grup kuralarının çekileceği öğrenildi. İlk hafta karşılaşmalarının da 21-22 Eylül’de tarihlerinde oynanacağı açıklandı.


BAL Liginin iddialı takımlarından olan Aliağaspor FK da, ikinci etap hazırlıkları için gittiği Afyon kampında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı siyahlılar, günde yaptığı çift antrenmanlar ile sezon öncesi güç depoluyor. Takımın yeni Teknik Sorumlusu Bilal Özkurt yönetiminde hazırlıklarına devam eden sarı siyahlılar; dayanıklılık, pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Aliağa FK’nın, 2 Eylül’de bitecek olan Afyon kampının ardından kente dönerek çalışmalarına Aliağa’da devam edecek.


Tamamen başarıya odaklandıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Bilal Özkurt, takım içerisindeki uyumu ve yardımlaşmayı üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.


Kamp süresince takımın eksiklerini gördüklerini de ifade eden Özkurt, şöyle devam etti:


"Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu çok kaliteli bir takıma sahibiz. Afyon kampı eksiklerimizi görmemiz için önemli bir çalışma ortamı sağladı. Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz. Lige en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Geçen yıl elimizden kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene Aliağa’ya yaşatmak istiyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş yerinde çalıntı araç motorları bulunan şahıs serbest bırakıldı
    1. İş yerinde çalıntı araç motorları..
    2. Ürkündaş: “30 Ağustos, teslimiyetin..
    3. Sivas'ta silah operasyonu
    4. Konya Ovası’nın 100 yıllık rüyası..
    5. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri..
    6. Kraliçe İngiliz parlamentosunun tatil..
    7. Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına..
    8. Prof. Dr. Hüseyin Per: “30 Ağustos Bir..
    9. Söke Belediyesi’nden borçlara taksit..
    10. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli..
    11. Bakan Kasapoğlu: "2020’nin sonuna..
    12. Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı..
    13. Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese..
    14. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların..
    15. Mardinli şehit yakını ve emekçilerin..
    16. Bakan Koca’dan atama paylaşımı
    17. Altay Bayındır: Trabzonspor maçının..
    18. İzmir'de yangın çıkardıkları..
    19. Sancaktepeli gençler ’Başkan Sensin’..
    20. Sivas'ta silah operasyonu
    21. Karaman’da tarihi hamamda yangın
    22. Şehit Çelebi Öztekin şahadetinin 23...
    23. "Şule Yüksel Şenler patikada yol açan..
    24. Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin..
    25. Ünlü şefler, sokakta yaşayan evsizler..
    26. Temel Karamollaoğlu HDP ziyaretiyle..
    27. Batman şehirlerarası otogarı karıştı:..
    28. Uluslararası Af Örgütü Kabil’de..
    29. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    30. Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra..
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’