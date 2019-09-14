Bal hasadından hemen sonra arılara kış bakımı yapılmalı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bal hasadından hemen sonra arıların sonbahar ve kış bakımlarının nasıl yapılması konusunda arıcılara bir takım tavsiyelerde bulundu.

Doğu Anadolu’ya özgü sert karasal bir iklime sahip olan Bayburt’ta İl Tarım Müdürlüğü tarafından arıları kış ayına hazırlama konusunda arıcılara bir takım tavsiyelerde bulunuldu. Bal hasadından hemen sonra arıların sonbahar ve kış mevsimlerine hazırlanması için arıcıların dikkat etmesi gereken hususlara yer veridi. Arılarda bal hasadının yapılması, o sezonun bitmiş yeni bir sezonun başlaması anlamına gelir. Bu dönemde yapılacak her türlü bakım ve ihmal gelecek tüm bir yıla yansıyacağından dolayı bal hasadından hemen sonra sonbahar bakımına başlanmalıdır. Arılarda kış ölü bir mevsim olduğu için arılar ya kışlaklarda ya da gerekli tedbirler alındıktan sonra dışarıda kışlatılmalı ve ortam ısısı arının biyolojik faaliyetleri için 33-36 derece, uçabilmesi için asgari 7-8 derece ve besin toplayabilmesi için en az 10-14 derece olması gerekir.

Kış için gerekli yiyeceğin bırakılması

Kolonilere kış yiyeceği olarak bal ve polen depolanmış petekler bırakılır. Ancak petekler tamamen balla dolu olmayıp alt yarılarındaki gözler boş olmalıdır. Çünkü kışın arılar bal dolu gözler üzerinde değil, peteklerin balla dolu kısmının hemen altındaki boş gözler üzerinde salkım kurarlar. Özellikle ilkbaharda taze polen gelmeye başlayıncaya kadar ki dönemde arıların yavru yetiştirmeyi sürdürebilmeleri için bırakılan ballı peteklerin 3-4 tanesinde aynı zamanda yeterince polen de olmalıdır. Genel kural olarak kuluçkalıktaki bal hasat edilmeyip arıya bırakılmalıdır.

Arıları kışa hazırlama

Arıların kışlatılacağı arılık, kuzeyi kapalı güneyi açık ve mümkünse üstü kapalı yerler seçilmelidir. Açık arılıklar ise rüzgâr almayan, su tutmayan ve nem biriktirmeyen yerler olmalıdır. Kovanlar yerden 30-40 cm yüksekliğinde bir sehpa üzerine konulmalıdır. Kovan içi sıcaklık 14 dereceye düştüğünde arılar kış salkımı yaparlar. Salkımdan herhangi bir nedenle düşen arı tekrar salkıma çıkamaz ve ölür. Bu nedenle kışlatma yeri olarak arıların kış salkımını bozacak gürültü ve sesten uzak yerler seçilmelidir.