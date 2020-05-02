Bakü’nün ana caddelerinde dezenfekte çalışmaları yapılıyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün en işlek ana caddeleri ve sokaklarında korona virüs salgını nedeniyle dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, özel karantina rejiminin 4 Mayıs’tan 31 Mayıs’a kadar uzatılmasına karar verdi.

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında Bakü Valiliği tarafından şehrin 200’den fazla ana caddesi özel kimyasallarla dezenfekte edildi. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan çalışmalar kapsamında şehir merkezinin ana caddelerinde ve kaldırımlarında özel kimyasallarla dezenfekte çalışmaları yapılıyor. İki binden fazla çalışan, kaldırımlar, yol kenarları, parklar, meydanlar, sokaklar, otoparklar ve yol kenarındaki korkulukları dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmaları akşam saatlerine kadar devam edecek.

Karantina 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yürürlüğe konulan özel karantina rejiminin 4 Mayıs’tan 31 Mayıs’a kadar uzatılmasına karar verdi. Bu kapsamda, Azerbaycan’da üniversiteler dahil tüm okullar 31 Mayıs’a kadar kapalı kalacak. Azerbaycan’a hava ve karayollarıyla giriş ve çıkışlara getirilen kısıtlamalar, yük taşımacılığı ve charter uçuşları hariç, 31 Mayıs’a kadar uygulanmaya devam edecek. Ayrıca özel karantina rejimi kapsamında Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran ve Abşeron şehir ve bölgeler ile diğer şehir ve ilçelerde uygulanan kısıtlamaların 4 Mayıs’tan itibaren yumuşatılacağı duyuruldu. Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran ve Abşeron haricindeki şehirler arası giriş ve çıkışlara uygulanan kısıtlamalarının 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kaldırılması öngörüldü.

Azerbaycan’da korona nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı bin 854 olarak açıklandı. Ülke genelinde bin 365 kişi ise iyileşerek taburcu oldu. Ülkede 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 146 binden fazla korona virüs testi yapıldığı belirtildi.