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Spor Bakü'de kafaları karıştıran anons
Spor

Bakü'de kafaları karıştıran anons

Türkiye-Galler maçının 72. dakikasında oyundan çıkan Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu. Değişiklik sırasında yanlış anons yapılarak Merih Demiral'ın oyuna girdiği anons edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 20:39:00 -
Bakü'de kafaları karıştıran anons

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, sol bek Umut Meraş, dakikalar 70'i gösterdiğinde sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil olan isim olurken, statta yanlış anons yapıldı.

Devre arasında Okay Yokuşlu'nun yerine Merih Demiral oyuna giren isim olurken, Merih'in ismi, 72. dakikada bir kez daha anons edildi.

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