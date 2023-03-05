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Dünya Bakü’de ATM’de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı
Dünya

Bakü’de ATM’de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir markette bulunan ATM’ye para transferi yapıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı soygunda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 16:44:00 -
Bakü’de ATM’de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı

Bakü’de 2 silahlı soyguncu, bir markette bulunan ATM’de para transferi yapıldığı sırada görevlilere saldırdı. Güvenlik görevlisi silahla karşılık verdi, ancak soyguncular paraları alarak kaçtı. Vurulan güvenlik görevlisi Rüfet Hasanov olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Azerbaycan polisi, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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