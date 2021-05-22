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Eğitim Bakü Devlet Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Bakü Devlet Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Azerbaycan üniversiteleri güncel taban puanları 2021. Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirleyen puan türlerine verile isimdir. Peki, Bakü Devlet Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 11:16:00 -
Bakü Devlet Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Azerbaycan üniversiteleri güncel taban puanları 2021. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Bakü Devlet Üniversitesi ‎ taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.                        

 

 

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