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Gündem Baktılar CHP'li Marmaris Belediyesi, bozuk yolları tamir etmiyor! Kürekleri ellerine alıp davrandılar
Gündem

Baktılar CHP'li Marmaris Belediyesi, bozuk yolları tamir etmiyor! Kürekleri ellerine alıp davrandılar

Yeniakit Publisher
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Baktılar CHP'li Marmaris Belediyesi, bozuk yolları tamir etmiyor! Kürekleri ellerine alıp davrandılar

Marmaris’in turistik kırsal mahallelerinde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar, vatandaşları kendi çözümünü üretmeye itti. Hisarönü, Değirmenyanı ve Asparan mevkisinde derinleşen çukurları mıcır ve dolgu malzemesiyle kapatan bölge sakinleri, kalıcı asfalt ve bakım çalışması talep etti.

Marmaris’te özellikle kırsal ve turistik mahallelerde uzun süredir çözüm bekleyen yol sorunu, vatandaşları kendi imkanlarıyla harekete geçirdi. Hisarönü Mahallesi ile Değirmenyanı ve Asparan mevkisindeki ara sokaklarda oluşan derin çukurlar, sürücüler için günlük hayatı zorlaştırırken, mahalle sakinleri çareyi çukurları kendi elleriyle kapatmakta buldu.

Bölgeye kamyonetlerle mıcır ve çeşitli dolgu malzemeleri taşıyan vatandaşlar, kazma ve küreklerle yol üzerindeki bozulmaları tek tek doldurdu. Yapılan çalışma, resmi bir yol bakım ekibinden değil, doğrudan mahalle sakinlerinden geldi.

 

ARAÇLAR ZARAR GÖRÜYOR, MOTOSİKLETLİLER RİSK ALTINDA

Marmaris Haber'in haberine göre, bölge sakinleri, bozuk yollar nedeniyle araçlarının sürekli arızalandığını ve özellikle yaz aylarında bu sorunun daha görünür hale geldiğini dile getiriyor. Derin çukurlar nedeniyle araçların alt takımlarında hasar oluştuğunu belirten vatandaşlar, en büyük riskin motosiklet kullanan gençler açısından yaşandığını ifade ediyor.

 

Özellikle dar kırsal yollarda kontrol kaybı yaşanmasının ciddi kazalara yol açabileceğini vurgulayan mahalle halkı, geçici çözümlerle günü kurtarmaya çalıştıklarını söylüyor.

“DEFALARCA BAŞVURDUK, SONUÇ ALAMADIK”

Mahalle sakinleri, yol sorununu çözmek için defalarca belediyeye ve ilgili kurumlara başvurduklarını ancak bugüne kadar kalıcı bir çalışma yapılmadığını öne sürüyor. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, seslerini duyuramadıklarını düşündükleri için kendi emekleriyle çukurları kapatmaya başladıklarını belirtiyor.

Bölge halkı, artık geçici müdahalelerle değil, doğrudan kapsamlı bir yol yenileme çalışmasıyla sonuca gidilmesi gerektiğini savunuyor. Vatandaşlara göre mevcut tablo, yalnızca ulaşımı zorlaştırmıyor, aynı zamanda günlük yaşam kalitesini de düşürüyor.

TURİZM SEZONUNDA GÖRÜNTÜ DAHA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Marmaris’in en yoğun dönemlerinden birine girildiği bir süreçte yaşanan yol sorunu, turizm açısından da rahatsızlık yaratıyor. Yerli ve yabancı turistlerin kullandığı güzergahlarda oluşan çukurlar, bölgenin görüntüsünü olumsuz etkilerken ulaşım güvenliği açısından da soru işaretleri doğuruyor.

Mahalle sakinleri, yaz sezonunda artan araç ve motosiklet trafiğiyle birlikte tehlikenin daha da büyüdüğünü düşünüyor. Özellikle turistik bölgelerde bu manzaranın Marmaris’e yakışmadığını dile getiren vatandaşlar, kalıcı düzenleme beklentisini yüksek sesle sürdürüyor.

 

VATANDAŞ GEÇİCİ DEĞİL KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR

Kendi imkanlarıyla yol onarmaya çalışan vatandaşlar, bu müdahalenin yalnızca geçici bir önlem olduğunu vurguluyor. Asıl beklentinin kapsamlı bakım, asfaltlama ve düzenli altyapı çalışması olduğunu belirten bölge halkı, yetkililerin artık sahaya inmesini istiyor.

Marmaris’in kırsal mahallelerinde ortaya çıkan bu tablo, yerel hizmetlerde yaşanan aksamanın vatandaşı doğrudan nasıl sahaya ittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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