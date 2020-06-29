Baksı Projesi 20. yıl dönümünü kutluyor

İSTANBUL (AA) - Çağdaş müzeciliği yeni bir anlayışla Anadolu'nun kültür varlıkları haritasına katan, geleneği gelecekle buluşturan Baksı Projesi, 20. yılını zengin bir programla kutlamaya hazırlanıyor.

Baksı Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında başlayacak ve 1 yıl devam edecek kutlama programı çerçevesinde, yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konser etkinliğinin yanı sıra, kültür sanat alanında proje üreten bireylere ve kurumlara açık bir ödüllendirme programı da hayata geçirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baksı Kültür ve Sanat Vakfı'nın ve Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, 20. yıl programını oluştururken Baksı'nın, Anadolu'nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu göz önünde tuttuklarını belirtti



Koçan, 2000 yılının temmuz ayında, müze inşaatı için vurulan ilk kazmayla başlayan Baksı yolculuğunun o günden bu yana kesintisiz biçimde sürdüğüne değinerek, "Baksı, eklenen yeni duraklarıyla giderek büyüyor, gelişiyor. Geçen bu 20 yılda, kapılarımızı tıpkı Anadolu'nun kendisi gibi farklılıklara açık tutmayı ilke edindik. Sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdık. Kendimizi salt seyirlik bir müze olmakla sınırlamadık. Çocuklarla sanat eğitimini, kadın istihdamını, yöresel kalkınmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir model oluşturduk. Bu anlayış dünden bugüne tüm projelerimize ışık tutmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

- 20. yıl için 20 yapıt: "Maskeler"

Şakir Gökçebağ'ın heykel ve yerleştirmelerinden oluşan ve gündelik yaşamın içinden, sıradan nesneleri etkileyici bir dille yepyeni formlara dönüştürüldüğü sergisi "Aşina" temmuz sonuna dek devam edecek. Ekim ayında Baksı'nın 20. yıl programı çerçevesinde birbiri ardına açılacak 3 yeni sergi ise "20. Yıl için 20 Yapıt" başlığını taşıyacak.

Depo Müze'de izleyicilerle buluşacak olan sergide, çağrı yapılan 20 sanatçının ve tasarımcının, salgın sürecinin gündelik yaşantının vazgeçilmezleri arasına kattığı "maskeler"i odağına alan özgün yapıtları yer alacak.

- 6 şehirde 150 yetenekli çocuğa burs



Baksı Müzesi’nin, İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ve Aydın Doğan Vakfı desteğiyle her yıl düzenlediği Öğrenci Sanat Şenliği’nin 8'incisi bu yıl kapsamını daha da genişleterek toplam 150 öğrenciye burs sağlayacak. Bursun verileceği iller Bayburt, Erzurum, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan ve Rize olacak.

- Ödüller kasımda



Baksı Müzesi, bu yıl ayrıca Anadolu Ödülleri Projesi'ni başlatıyor. Bundan böyle her yıl düzenli olarak verilecek Anadolu Ödülleri'nin ilki kasım ayında sahiplerini bulacak.



Müze, 2021'e ise "Gözlem Evi" başlıklı kapsamlı bir Osman Dinç sergisiyle girecek.





