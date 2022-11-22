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Gündem Bakmayın siz ‘engelleniyorum’ dediğine! İmamoğlu'na bir borçlanma yetkisi daha
Gündem

Bakmayın siz ‘engelleniyorum’ dediğine! İmamoğlu'na bir borçlanma yetkisi daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldiğinden bu yana beceriksizliğini 'engelleniyorum' yalanıyla örtbas etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'na bir borçlanma yetkisi daha verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:01:00 -
Bakmayın siz ‘engelleniyorum’ dediğine! İmamoğlu'na bir borçlanma yetkisi daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar, artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebine onay verildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün 18,5 kilometre uzunluğunda ve 10 istasyondan oluşacak Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebi gündeme geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan borçlanmasına izin

Plan ve Bütçe Komisyonu, İBB'nin borç tutarının borçlanma haddini aşması sebebiyle bu miktarda dış borçlanma yapılabilmesi için borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan ve İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması şartıyla borçlanmayı uygun gördü.

Bu haliyle Mecliste görüşülen madde oy birliğiyle kabul edildi.

 

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