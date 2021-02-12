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Gündem Bakmayın siz bunların ‘emperyalist karşıtıyız’ demelerine... ABD’nin emir erleri görev başında!
Gündem

Bakmayın siz bunların ‘emperyalist karşıtıyız’ demelerine... ABD’nin emir erleri görev başında!

Emperyalizm karşıtı olduğunu savunan solak medya, ABD’nin emir eri gibi çalışmaya devam ediyor. Sözcü ve Birgün gazetesi, ABD’nin Osman Kavala çağrısını büyük bir sevinçle duyurdu. İki solak gazete Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği cevabı da kendilerince gülümsedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 13:59:00 -
Bakmayın siz bunların ‘emperyalist karşıtıyız’ demelerine... ABD’nin emir erleri görev başında!

 Yeniakit.com.tr 

Sözde emperyalizme karşı en güçlü mücadeleyi verdiklerini iddia eden solak medya, Türkiye’ye karşı dış güçlerin maşası olarak hizmet etmeyi sürdürüyor.

Lafa gelince Amerikan karşıtlığında mangalda kül bırakmayan solak gazeteler, ABD’den gelen Türkiye karşıtı açıklamaları ise büyük bir sevinçle servis ediyor.

ABD’nin ‘sözcü’leri!

Sözcü ve Birgün gazeteleri, ABD’den casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılmasıyla ilgili gelen skandal çağrıyı müjdeli bir habermiş gibi duyurdu.

Sözcü “ABD’den Osman Kavala çağrısı: Derhal serbest bırakın!” başlığını atarken, Birgün gazetesi ise “Bakanlık güldürdü” başlığı ile haberi verdi.

Türkiye düşmanı bir politika yürüten ve terör örgütü PKK/YPG’nin sırtını kollayan ABD’nin haddini aşarak Türkiye’nin içişlerine karışma cüretini sevinç naraları atarak duyuran iki solak gazete, Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’ye verdiği cevabı ise kendilerince küçümsedi.

İki gazetenin ihanet dolu dili “ABD’nin emir erleri görev başında” dedirtti.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Sözcū Ve Birgūn ABD, Maşası Paçavralar. Hiç Şüphesiz ki. Hiç Bir Değerleri Yok.
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