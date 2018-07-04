Bakliyat devine FETÖ operasyonu!
Bakliyat devi Arbel Gıda'ya FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonrasında şirket sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:30
Mersin'de FETÖ soruşturması kapsamında bakliyat devi Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıktı.
Akşam'ın haberinde yer alan bilgiye göre; Arslan kardeşlerin yapılan operasyonda kaçtıkları iddia edildi.
4 İŞ ADAMI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Bunun üzerine mahkeme tarafından 4 işadamı hakkında yakalama kararı çıktı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan Mahmut Arslan ile Hasan Arslan'a ayrıca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı bulunduğu iddia edildi.
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