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Aktüel Baklava’nın tarihine ışık tutan kitap: Hayat Başardıkça Tatlanır
Aktüel

Baklava’nın tarihine ışık tutan kitap: Hayat Başardıkça Tatlanır

Türk tatlılarının vazgeçilmezlerinden biri olan baklavanın kitabı yazıldı. Yazdığı kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan MÇ Şehr-i Sanat Baklavacısı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çalık, bu kez tatlı sektörüyle ilgili çok geniş bir perspektifte bir kitap kaleme aldı. Çalık "Hayat Başardıkça Tatlanır" adlı kitapta hem baklava sektörünü, hem de sektöre dinamizm katacak bilgileri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:28:00 -
Baklava’nın tarihine ışık tutan kitap: Hayat Başardıkça Tatlanır

MÇ Şehr-i Sanat Baklavacısı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çalık, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan baklavayla ilgili bir detaylı bilgilerin yer aldığı kitap kaleme aldı.

"İyi baklava ile kötü baklava" arasındaki farkı anlamak isteyen okuyucuya yön gösteren kitap, baklava ile ilgili akıllara gelebilecek hemen hemen her sorunun cevabını içeriyor.

Kitabın arka kapağındaki değerlendirmede, "Bir düşünür diyor ki, “kötü mal alacak kadar zengin değilim”… İnsanlar cimrilik ederek kötü ürünlere daha az para veriyorlar. Ama bu verdikleri para aslında kendilerinden çok daha fazla olarak geri dönüyor. Baklavada da böyle… Baklava alırken ağzımızın tadını bozmayacak, midemizi fesada uğratmayacak, lezzetli ve kaliteli baklavayı seçebilmemiz çok önemli. Bugün merdiven altı işletmelerde de baklava üretiliyor ve çok ucuz fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bu baklavayı satın alan müşteri acaba kendi sağlığıyla oynadığının farkında oluyor mu? Çünkü, her türlü malzemeden çalınan, bezelye ile, soya ile yapılan, tereyağ kullanılmayan, şerbetinde ne olduğu belli olmayan bu baklava, belki ucuz diye tercih ediliyor ama gerek kalitesiyle, gerek lezzetiyle, gerek hijyen ve sağlık unsuruyla bizleri çok önemli bir biçimde tehdit ediyor. Bu bağlamda her halükarda iyi baklavaya yönelmeli, düşünürün dediği gibi “kötü mal alacak kadar zengin olmadığımızın” farkında olabilmeliyiz" ifadeleri yer aldı. 

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