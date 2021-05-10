  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabus geri döndü! Kene paniği
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu
Hayvanseverlerden İBB'ye pankartlı tepki: Kime verdiniz!
Çin'den o ülkeye savaş uçağı teklifi
Yemek Tarifleri Baklava yufkasının kıvamı nasıl olmalı?
Yemek Tarifleri

Baklava yufkasının kıvamı nasıl olmalı?

Baklava açmanın püf noktası | Bayram ikramlarının olmazsa olmazlarından biridir baklava. Bu leziz ve geleneksel lezzeti evlerinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Önemli olan baklava açmanın püf noktalarını biliyor olmak. Peki, baklava hamurunun kıvamı nasıl olur? Baklava açılırken nelere dikkat edilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:30:00 -
Baklava yufkasının kıvamı nasıl olmalı?

Ramazan bayramı sebebiyle pek çok kişi mutfağa girip kendi leziz baklavasını hazırlamak istiyor. Peki, baklava hamurunun lezzetli ve ince olabilmesi için neler yapılmalı? Baklava açmanın püf noktası nedir?

Baklava yufkasının kıvamı nasıl olmalı?

Baklava emek ve zaman gerektiren bir tariftir. Doğru ölçüyü ve püf noktaları bildikten sonra ise baklavanızın lezzetsiz olması pek mümkün değil. Çıtır çıtır bir baklava için un, yumurta ile nişastanın kaliteli ve doğru seçilmiş olması gerekiyor. Baklava açmak istiyorsanız; tercih edeceğiniz un sert buğday unu olmalıdır. Pek çok un paketinde baklava ve börek için uygundur ifadesi bulunuyor. Bu ifadeyi gördüğünüz unlardan birini satın alabilirsiniz.

Baklava açarken dikkat etmeniz gerekin bir diğer husus ise kullanacağınız yumurtanın ısısı. Baklava hamuruna buzdolabından çıkardığınız yumurtayı değil oda sıcaklığındaki yumurtayı kullanmanız gerekiyor. Böylece baklava yufkası yırtılmadan daha kolay açılacaktır.

Bir diğer unsur ise seçeceğiniz nişasta... Baklava açarken kesinlikle mısır nişastası kullanmamalısınız. Mısır nişastası genellikle sütlü tatlılar için uygundur. Baklava için ideal nişasta ise buğday nişastasıdır.

Ayrıca tatlı tariflerine dikkat ederseniz çok az miktarda tuz ilaveleri olduğunu göreceksiniz. İyi bir baklava için hamura tuz eklemeyi unutmayın

Şimdiden kolay gelsin.

Ev yapımı baklava hamuru tarifi
Ev yapımı baklava hamuru tarifi

Yemek Tarifleri

Ev yapımı baklava hamuru tarifi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakalandı
Gündem

Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakalandı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım edip otele yerleştiren isim yakalandı.
Kasım Süleyman suikastındaki kilit ülke ortaya çıktı
Gündem

Kasım Süleyman suikastındaki kilit ülke ortaya çıktı

ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastta İsrail'in kilit rol oynadığı ABD'li asker tarafından ifşa edi..
ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Sık sık silahlı saldırıların yaşandı ABD'de kan gövdeyi götürdü. Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay