Ramazan bayramı sebebiyle pek çok kişi mutfağa girip kendi leziz baklavasını hazırlamak istiyor. Peki, baklava hamurunun lezzetli ve ince olabilmesi için neler yapılmalı? Baklava açmanın püf noktası nedir?

Baklava yufkasının kıvamı nasıl olmalı?

Baklava emek ve zaman gerektiren bir tariftir. Doğru ölçüyü ve püf noktaları bildikten sonra ise baklavanızın lezzetsiz olması pek mümkün değil. Çıtır çıtır bir baklava için un, yumurta ile nişastanın kaliteli ve doğru seçilmiş olması gerekiyor. Baklava açmak istiyorsanız; tercih edeceğiniz un sert buğday unu olmalıdır. Pek çok un paketinde baklava ve börek için uygundur ifadesi bulunuyor. Bu ifadeyi gördüğünüz unlardan birini satın alabilirsiniz.

Baklava açarken dikkat etmeniz gerekin bir diğer husus ise kullanacağınız yumurtanın ısısı. Baklava hamuruna buzdolabından çıkardığınız yumurtayı değil oda sıcaklığındaki yumurtayı kullanmanız gerekiyor. Böylece baklava yufkası yırtılmadan daha kolay açılacaktır.

Bir diğer unsur ise seçeceğiniz nişasta... Baklava açarken kesinlikle mısır nişastası kullanmamalısınız. Mısır nişastası genellikle sütlü tatlılar için uygundur. Baklava için ideal nişasta ise buğday nişastasıdır.

Ayrıca tatlı tariflerine dikkat ederseniz çok az miktarda tuz ilaveleri olduğunu göreceksiniz. İyi bir baklava için hamura tuz eklemeyi unutmayın

Şimdiden kolay gelsin.