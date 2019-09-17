Baklava tarifi! Kolay baklava nasıl yapılır? En güzel baklava tarifi

Çıtır baklava tatlısı tarifini ev hanımları araştırmakta. Evde baklava yapmak isteyen hanımlar en kolay ev yapımı cevizli baklava tarifi ve baklava malzemelerini merak ediyor. Baklava denince akla bayramlar gelmekte. Enfes tadında yapılan baklava sadece bayramlarda sofraları vazgeçilmez tadı değil her daim sofraların baş tacı olmakta. Peki iyi baklava nasıl yapılır? Antep baklavası nasıl yapılır? Baklava tarifi istiyorum diyen ev hanımlarına gerçek baklava tarifi nasıl yapılır? Ev baklavası nasıl yapılır? En güzel baklava tarifleri, ev yapımı cevizli baklava tarifi, ağızda dağılan baklava tarifi haberimizin detayında okuyabilirsiniz.

Ev baklavası nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı Ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

5 su bardağı un

1/2 su bardağı toz Antep fıstığı

3,5 su bardağı toz şeker

½ tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

3,5 su bardağı su

1,5 su bardağı mısır nişastası

250 gram eritilmiş tereyağı

3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Evde baklava nasıl yapılır?

Derin bir kabın içerisine unu alın. Unun orta kısmını parmak uçlarınız yardımıyla açın. Sirke, tuz, Ayçiçek yağı, kabartma tozu, yumurta malzemelerini bu boşluğa ekleyin.

Malzemelerin tümünü yavaşça karıştırın. Hamur kulak memeş kıvamını aldığında dinlenmeye alın. 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. Hamurun üzerini bir bezle kapatmayı unutmayın.

Hamur dinlendikten sonra 20 parçaya ayırın. Sonra mermer tezgahta bu parçaları yuvarlayın. Tezgahı unlayın. Her bir parçayı tabak büyüklüğünde açın.

Aralarına mısır nişastası serpiştirin. Hamurları üst üste dizin ve bir oklava ile incecik açmaya devam edin.

Tereyağını kısık ateşte eritin.

Fırın tepsinin tereyağı ile yağlayın.

10 adet yufkanın aralarının tereyağı ile yağlayın. Bu yufkaları fırın tepsisine üst üste olmak kaydıyla dizin.

Ceviz için baklavanın orta katına serpiştirin.

Kalan yufkaları da aynı şekilde yağlayıp üst üste dizin. Yufkaların kenarlarını bir bıçak ile tepsinin altına doğru itin.

Baklavayı dikdörtgen şekilde dilimleyin. Kalan tereyağını yumurta fırçası ile baklavanın üzerine sürün.

Fırını önceden 180 derecede ısıtın.

Baklavayı fırına sürün. Üzeri kızarana kadar 50 dakika boyunca pişirin.

Baklavanın şerbetini hazırlayın.

Şerbeti bir kepçe yardımıyla fırından çıkarttığınız baklavanın üzerine döktükten sonra baklavanın şerbeti içine çekmesi için bir süre bekleyin.

Üzerine Antep fıstığı serpiştirip servis edebilirsiniz.

Hazır yufkalı baklava tarifi

Evde pratik baklava yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

Yufka (1 paket baklavalık yufka),

Margarin (2 paket),

Ceviz içi (2 su bardağı, rendelenmiş ya da iri dövülmüş),

Şeker (1 kg),

Su (3-4 su bardağı),

Limon (Yarım adet)

Yapımı: Hazır yufkalı baklava tarifinde şerbeti soğuk olarak dökeceğiniz için önce şerbetin hazırlanıp soğumaya bırakılması gerekiyor. Bunun için de önce şerbetin yapımından başlıyoruz.

Hazır yufkalı baklava yapılışı

Bir tencereye 1 kilo şekeri, 3-4 su bardağı su koyup kaynatmaya başlayın. Bir kaşıkla karıştırarak şekeri eritin. Şeker su karışımı şurup kıvamına gelmeden hemen önce yarım limon suyu ekleyin. İsterseniz yarım limonu bütün olarak da koyabilirsiniz. Su, şeker, limon suyu karışımı şerbet kıvamına gelip bir taşım kaynayınca tencerenin altını kapatıp soğumaya bırakabilirsiniz.

Şerbet soğurken baklavanın katmanlarını hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle 2 paket margarini eritin ve bir fırça ile baklavayı pişireceğiniz fırın tepsisini yağlayın.

Yağladığınız tepsiye 3 adet yufkayı yayın. Yine fırçayla en üstteki yufka katmanını yağlayın. Bunun üzerine 3 yufka daha yerleştirin ve gene en üstteki yufkayı yağla sıvayın. Baklavalılık yufka paketindeki yufkaların yarısını bu şekilde tepsiye dizin.

Yufkaları dizdikten sonra 2 su bardağı kadar rendelenmiş veya dövülmüş cevizi serpin. Ardından kalan yufkaları ceviz katmanın üstüne öneki şekilde sermeye devam edebilirsiniz. Yufkaları yerleştirme işi bittikten sonra yufkaların tepsiden dışarı taşan kısımlarını kesmeniz gerekiyor.

Yufkaları yağlamakta kullandığınız margarinden arta kalanı baklavanın kenarlarından dolaşarak tepsinin her yanına yayılacak şekilde dökün. Ardından tepsiyi önceden 200 dereceye ısıtılmış fırına verin. 30-40 dakika kadar pişirin ve arada yufkaların kızarıp kızarmadığını kontrol edin.Kızaran yufkaları fırından çıkarttığınızda soğumuş şerbeti gene kenarlardan başlayarak tepsinin tamamında gezdirin. İyice şerbetlediğiniz baklavayı şerbeti iyece çekmesi için dinlenmeye bırakın. Servis yaparken fıstık içi veya kaymakla ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Antep baklavası nasıl yapılır?

Ev baklavasında daha da ustalaşmak istiyorsanız Gaziantepli baklavacıların nefis bir baklava yapmak için paylaştığı 5 ipucundan da yararlanabilirsiniz. Tabii bu ipuçları paylaştığımız kolay baklava tariflerine göre daha çok şey yapmanızı gerektirebilir.

Baklavanın en önemli kısmı tabii yufkasıdır. Ustalarda da yufkanın hazırlandığı unun öneminin altını çiziyorlar. Baklava için sert buğday unu kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Hamurun hazırlanmasında verdikleri diğer bir ipucu da yumurtanın kullanılmadan önce dolaptan çıkartılması gerektiğini yani yumurtanın oda sıcaklığında olması gerektiği yönünde. Bu yufkalarınızın yırtılmasını önleyecektir.

Hamurun hazırlanmasında tuz da önemli bir parça. Her ne kadar tatlı yapılsa da hamura tuz katılması gerekiyor. Nişasta da hamurun açılması için gerekli bir malzemedir. Ustalar hamur açmanın güneş almayan serin bir yerde yapılmasını da tavsiye ediyorlar. Ayrıca Hamurun kıtır olması için hamura yarım limon suyu katabilirsiniz.

Tabii baklavanın daha lezzetli olması için her ne kadar bütçe dostu olmasa da margarin yerine tereyağ kullanılması tercih edilmelidir. Ayrıca eritilp kaynatılan tereyağın sıcak sıcak her katmana dökülmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Şerbetin yapımı oldukça kolaydır yani karmaşık bir işlem değildir. Ancak baklava ustaları şerbetin kıvamının iyi ayarlanması gerektiğini belirtiyorlar. Şerbetin baklavanın yufka miktarına göre ayarlanmalı. Örneğin yufka azsa şerbetin normalden daha yoğun olması gerekir.

Son olarak baklava ustaları iç malzemenin kalitesine değiniyorlar. Fındık, ceviz veya fıstık olsun hangi malzemeyi kullanıyorsanız yemişlerin taze olduğuna dikkat edin.