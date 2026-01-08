  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Baklava kutusu, para kuleleri videolarını da yayınlayacak mısınız? CHP televizyon işine girdi
Gündem

Baklava kutusu, para kuleleri videolarını da yayınlayacak mısınız? CHP televizyon işine girdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Baklava kutusu, para kuleleri videolarını da yayınlayacak mısınız? CHP televizyon işine girdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele-2’yi satın almak için harekete geçti.

Özgür Özel, CHP’ye bağlı yeni bir kanal kurmak için hazırlıklara başladı.

Özel, CHP ile doğrudan temas içinde olacak kanalın yakında faaliyete geçeceğini bildirdi. CHP, casusluk soruşturması kapsamında kayyum atanan Tele-1’in ekibinin sosyal medyada yayın yapan alternatif kanalı Tele-2’yi satın alacak. Tele-2 için “Biz satın alacağız, bizim kanalımız olacak” diyen Özel, karasal yayına geçişin sağlanması talimatı verdi.

 

Bu kapsamda Adana'da yayın yapan Koza TV'nin satın alınması için Adana Milletvekili Orhan Sümer'le görüşen Özel, kanalın CHP'nin sesi olacağını ifade etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sümer, 2024'te CHP TBMM Grubu’nda yapılacak Meclis İdari Amirliği seçimine adaylığını koymuş, Özel tarafından tehdit edilip adaylığı engellenmişti.

Kaynak: Yeni Şafak

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi
CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

Gündem

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!
CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!

Gündem

CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha
CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Gündem

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sdk

zındıklar İSLAM düşmanlığı yapmak için yarışıyorlar ,kahrolsun İSLAM düşmanları

Kızıl

Ne yaparsan yap kendininde dediği gibi otuz yıldan kaçamayacaksın istediğin kızıl yalanlarına fitnelerine sarılabilirsin istediğin gavura yalvarabilirsin ama sonuç hep aynı olacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23