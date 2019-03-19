Bakkal ateşe verdi, cips yandı! 'Vallahi istemeyerek satıyorum'

Dükkanında satılan cipslerden birini ateşe veren bakkal, "Vallahi istemeyerek satıyorum. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor” dedi.

Görüntülerde cipsin nasıl yandığını gösteren Durusoy, takipçilerine de “Vallahi istemeyerek satıyorum. Lütfen çocuklarınıza yedirmeyin, siz de yemeyin. Bir tanesinden, ne idüğü belirsiz 1 kaşık yağ çıkıyor. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor. Düşünün mideyi nasıl eritiyor. Neden mi çok arttı hastalıklar? Alın size bir örneği cips.” diye yorum yazarak, cipsin zararlı olduğunu göstermeye çalıştı.

Durusoy’un takipçileri de videonun altına, "İyiymiş karanlıkta kalırsak mum, soba tutuşturmak içinde çıra görevi yapar." yorumu yaptılar.

"Tamamen yasaklansın"

Bülent Durusoy, “Bana o zaman 'satma' diyenler oldu. Sigara, cips, kola sağlığa büyük zarar veriyor ama tek kişinin satmaması bir anlam ifade etmez. Ben bunları satmasam bile her yer market, büfe dolu. Müşteri gider, ileriden alır. Bu tür zararlı abur cuburların tamamen yasaklanması gerekir.” diye konuştu.