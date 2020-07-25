Bakırköy'de, üzerine iş makinesi kepçesi düşen işçi öldü

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, üzerine iş makinesi kepçesi düşen işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, taşeron firma işçileri İSKİ adına kazı çalışması yaptığı sırada, kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle hidrolik sistemi boşalan iş makinesinin kepçesi, bir işçinin üzerine düştü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, iş makinesi operatörünü gözaltına aldı.



İBB'den edinilen bilgiye göre, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı, İSKİ de kazanın nasıl meydana geldiğini ve bir ihmal olup olmadığını belirlemek için kendi sorumluluk alanında inceleme yürütüyor.



