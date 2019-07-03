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Bakırköy'de trafik kazası: Yaralılar var

Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç plaka takip sistemi direğine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:02
Bakırköy'de trafik kazası: Yaralılar var

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Havalimanı Yolu Caddesi Havuzlu Kavşağı istikametinde seyreden Ahmet S. idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ile annesi Serpil S. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ahmet S. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, Serpil S. ise sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:02
  1. Bakırköy
  2. Yeni Havalimanı Yolu Caddesi Havuzlu Kavşağı
  3. itfaiye
  4. polis
  5. sağlık ekipleri

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