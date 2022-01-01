Bakırköy'de trafik kazası: Takla atıp 3 kişinin...
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İncirli mevkisinde, Topkapı istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı.
Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kazada, araç sürücüleriyle birlikte 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.