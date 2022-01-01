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Yerel Bakırköy'de trafik kazası: Takla atıp 3 kişinin...
Yerel

Bakırköy'de trafik kazası: Takla atıp 3 kişinin...

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İncirli mevkisinde, Topkapı istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:37:00 -
Bakırköy'de trafik kazası: Takla atıp 3 kişinin...

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kazada, araç sürücüleriyle birlikte 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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