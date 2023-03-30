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Yaşam Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
Yaşam

Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 03:33:00 -
Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı

Bakırköy’de bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metre aşağı düşen araçta bulunan biri sürücü olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında E-5 yanyol Bakırköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Merve Ö. idaresindeki 34 GCM 430 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı dik biçimde düşen otomobilde bulunan sürücü Merve Ö. ile yolcu koltuğunda bulunan Merve L. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

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