Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
Bakırköy’de bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metre aşağı düşen araçta bulunan biri sürücü olmak üzere iki kişi yaralandı.
Kaza, 23.30 sıralarında E-5 yanyol Bakırköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Merve Ö. idaresindeki 34 GCM 430 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı dik biçimde düşen otomobilde bulunan sürücü Merve Ö. ile yolcu koltuğunda bulunan Merve L. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.