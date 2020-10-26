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Aktüel Bakırköy'de halı saha deposunda yangın
Aktüel

Bakırköy'de halı saha deposunda yangın

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:55:12 -
Bakırköy'de halı saha deposunda yangın

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir halı saha işletmesinin spor malzemelerinin yer aldığı depo ile yanındaki prefabrik ofiste meydana gelen yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataköy Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bulunan bir halı sahanın depo ve ofis bölümünde yangın meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların binadan yükselen dumanları fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Depo ve ofis olarak kullanılan prefabrik yapıda büyük hasar meydana geldi.

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